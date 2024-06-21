Израиль обещает Армении «серьезные последствия» из-за признания Палестины |
В Германии по подозрению в шпионаже задержаны армяне |
Армянский спецназ вошел в здание представительства сепаратистов в Ереване |
МИД Израиля вызвал посла Армении |
Парламент Армении обсуждает референдум о членстве в ЕС |
Парламент обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой назначить досрочные выборы (обновлено) |
Орбан сделал сенсационное заявление: «Венгрия сойдёт с поезда…» |
Сахиба Гафарова: Неизбежно, что в стране будут введены ограничения |
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре |
Главное Экономика

ЕС будет финансировать до 60% кредита Украине за счет прибыли от активов России

ЕС будет финансировать до 60% кредита Украине за счет прибыли от активов России

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти сообщил, что Евросоюз будет финансировать от 50% до 60% кредита в $50 млрд для Украины, выделяемого под гарантии прибыли от замороженных российских активов.

«Мы начинаем обсуждать вклад США, Японии, Канады и Великобритании. ЕС ориентируется на 50-60% кредита в $50 млрд», – сказал он после заседания министров экономики стран – членов Евросоюза. Слова Джорджетти приводит агентство ANSA.

Он уточнил, что в ходе совещания обсуждались решения, принятые на минувшей неделе на саммите Группы семи. Министр пояснил, что квота ЕС пока обсуждается.

«Идея заключается в том, чтобы финансировать этот кредит на уровне Евросоюза, а Украина станет его выплачивать из того, что будет получать год за годом в виде прибыли от российских активов», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
ЕС будет финансировать до 60% кредита Украине за счет прибыли от активов России
Экономика

ЕС будет финансировать до 60% кредита Украине за счет прибыли от активов России

2024/06/21, 23:22
Азербайджан, Иран и Россия обсудили сотрудничество в сфере автомобильных перевозок
Экономика

Азербайджан, Иран и Россия обсудили сотрудничество в сфере автомобильных перевозок

2024/06/21, 17:10
Налоговые реформы в целях  либерализации экономики
Экономика

Налоговые реформы в целях  либерализации экономики

2024/06/21, 14:18
Внесены поправки в Земельный кодекс
Экономика

Внесены поправки в Земельный кодекс

2024/06/21, 13:37
Посол Украины поблагодарил Шахбазова за гумпомощь Азербайджана
Экономика

Посол Украины поблагодарил Шахбазова за гумпомощь Азербайджана

2024/06/20, 19:54
Баку и ЕС обсудили вопросы энергетического партнерства
Экономика

Баку и ЕС обсудили вопросы энергетического партнерства

2024/06/20, 19:14
Азербайджан впервые возглавит IOTA (фото)
Экономика

Азербайджан впервые возглавит IOTA (фото)

2024/06/20, 18:14
Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца
Экономика

Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца

2024/06/20, 16:14
Франция выделит своей новой колонии – Армении 75 млн. евро
Экономика

Франция выделит своей новой колонии – Армении 75 млн. евро

2024/06/20, 11:55