ЕС будет финансировать до 60% кредита Украине за счет прибыли от активов России

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Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти сообщил, что Евросоюз будет финансировать от 50% до 60% кредита в $50 млрд для Украины, выделяемого под гарантии прибыли от замороженных российских активов.

«Мы начинаем обсуждать вклад США, Японии, Канады и Великобритании. ЕС ориентируется на 50-60% кредита в $50 млрд», – сказал он после заседания министров экономики стран – членов Евросоюза. Слова Джорджетти приводит агентство ANSA.

Он уточнил, что в ходе совещания обсуждались решения, принятые на минувшей неделе на саммите Группы семи. Министр пояснил, что квота ЕС пока обсуждается.

«Идея заключается в том, чтобы финансировать этот кредит на уровне Евросоюза, а Украина станет его выплачивать из того, что будет получать год за годом в виде прибыли от российских активов», – добавил он.