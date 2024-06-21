Азербайджан, Иран и Россия обсудили сотрудничество в сфере автомобильных перевозок

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Состоялась трехсторонняя встреча представителей Азербайджана, Ирана и России по вопросам международных грузоперевозок автомобильным транспортом. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о потенциале и перспективах международного транспортного коридора Север-Юг.

Стороны отметили важность усиления сотрудничества с целью использования в полном объеме транзитного потенциала Азербайджана, Ирана и России и развития международного транспортного коридора Север – Юг.