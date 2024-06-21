Пашинян начинает разбираться с карабахской верхушкой

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе парламентского часа выразил упрёки в адрес так называемой «НКР» за быструю капитуляцию после однодневного сопротивления и сдачу оружия на миллиарды долларов. Последний лидер сепаратистского режима Самвел Шахраманян немедленно отверг это обвинение, заявив, что никакой «армии самообороны» не было, что армянские военные на территории Азербайджана подчинялись не ему, а Еревану, и всё вооружение находилось на балансе Министерства обороны Армении. Он фактически подтвердил то, что постоянно утверждал Баку, в то время как армяне и их зарубежные покровители всячески опровергали.

Смогут ли эти люди и далее продвигать лживый дискурс о самоопределении и самообороне карабахских армян? Признает ли мир неоспоримый факт оккупации азербайджанских территорий вооружёнными силами Армении и ответственность этого государства за убийства, этнические чистки и разграбление? Ни легендарная армянская изворотливость, ни двойные стандарты зарубежных покровителей не способны опровергнуть признания, сделанные публично.

Армянские политики в нервном напряжении саморазоблачаются. Не в моих правилах давать непрошенные советы, однако рекомендовал бы Пашиняну вместо противопоставления населению Армении карабахских армян расколоть последних на вороватую, преступную верхушку и оказавшихся в трудном положении простых людей. Сепаратистское руководство, грабившее имущество и ресурсы оккупированных азербайджанских территорий, разбазарившее финансовую помощь из Армении и диаспоры, давно создали себе отходные позиции в Ереване. Они понимали, что автоматическое прощение Баку им не светит и придётся пройти через процесс фильтрации. Просто сбежав, эти люди столкнулись бы в Армении с упрёками в трусости и наказаниями за предательство.

Чтобы избежать этого, сепаратистское руководство спровоцировало и организовало массовый исход карабахских армян, в том числе и для того, чтобы использовать массу обездоленных людей как таран против правительства Пашиняна. Именно их мобилизовали в качестве массовки на протестных акциях попа-провокатора Баграта Галстаняна. Спрашивается, что мешает властям обнародовать список принадлежащих представителям «карабахского клана» особняков, квартир, ресторанов, автомобилей, различных объектов и спросить: «Откуда дровишки»? Ведь очевидно, что за фасадом псевдопатриотических призывов и лозунгов скрываются шкурные интересы коррупционеров и мафиозных кругов. Не очистив политическое поле от подобных субъектов, Пашинян не сможет обеспечить ни мир с соседями, ни мир внутри Армении.

Сегодня полицейский спецназ ворвался во двор незаконного представительства самозваного «арсаха» и конфисковал автомобиль, обслуживающий Шахраманяна. Кажется, начинается…

Расим Мусабеков