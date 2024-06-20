В Саудовской Аравии во время хаджа погибли уже более 900 человек |
Пункты договора РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве |
СГБ разоблачила киберпреступников, создавших фейковые видео от имени Алиева: что известно |
МИД России прокомментировали усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном |
«Реальный руководитель» Украины захотел пригласить Россию на следующий мирный саммит |
Путин и Ким Чен Ын заключили оборонный пакт |
Франция передаст Армении 36 артустановок Caesar |
МИД Азербайджана отвергает заявление Армении о вооружении |
Захарова заявила, что Москву не интересует судьба Рубена Варданяна |
Главное Экономика

Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца

Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца

Европейский союз по итогам января-апреля 2024 года импортировал продукции горно-металлургического комплекса из России на 1,52 млн т на €801,15 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Eurostat.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты, не запрещенные санкциями – 79,3% от общего объема импорта. За 4 месяца ЕС импортировал из РФ 1,2 млн т соответствующей продукции.

Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию – 482,8 тыс. т. Он вырос почти на 8%.

Среди основных потребителей этой российской металлургической продукции в январе-апреле были: чугун – Италия – 167,7 тыс. т, ферросплавы – Нидерланды – 20,8 тыс. т, лом – Литва – 7,1 тыс. т. напомним ЕС так и не ввел полноценные санкции на всю российскую металлопродукцию

В то же время металлургия является второй по объему денег промышленностью России. К тому же металлургические компании непосредственно снабжают российский ВПК своей продукцией.

Теги:
Из этой рубрики
Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца
Экономика

Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца

2024/06/20, 16:14
Франция выделит своей новой колонии – Армении 75 млн. евро
Экономика

Франция выделит своей новой колонии – Армении 75 млн. евро

2024/06/20, 11:55
ЦБА: Азербайджан удвоил инвестиции в экономику Турции
Экономика

ЦБА: Азербайджан удвоил инвестиции в экономику Турции

2024/06/19, 14:43
Иран утвердил закон о свободной торговле с ЕАЭС
Экономика

Иран утвердил закон о свободной торговле с ЕАЭС

2024/06/19, 13:47
Официальный курс российского рубля теперь рассчитывается в связке с юанем 
Экономика

Официальный курс российского рубля теперь рассчитывается в связке с юанем 

2024/06/19, 09:43
Список самых дорогих в мире компаний возглавила Nvidia
Экономика

Список самых дорогих в мире компаний возглавила Nvidia

2024/06/18, 21:40
Азербайджан обсудил с МЭА диверсификацию энергетического баланса (фото)
Экономика

Азербайджан обсудил с МЭА диверсификацию энергетического баланса (фото)

2024/06/18, 21:26
Азербайджан существенно нарастил свою долю в поставках газа в ЕС
Экономика

Азербайджан существенно нарастил свою долю в поставках газа в ЕС

2024/06/18, 20:59
Малайзия метит в БРИКС
Экономика

Малайзия метит в БРИКС

2024/06/18, 19:19