Баку, Москва и Тегеран будут координировать грузоперевозки по коридору «Север-Юг»

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Россия, Азербайджан и Иран договорились о создании рабочей группы для решения вопросов, связанных с автомобильными грузоперевозками в рамках развития международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Об этом рассказал РИА Новости участник российской делегации на посвященной этому проекту встрече экспертов, атташе по экономическим вопросам Минэкономразвития России в Иране Яков Белкин.

«В рамках трехсторонней встречи экспертов Российской Федерации, Азербайджана и Исламской Республики Иран состоялся осмотр таможенных пунктов Астара (Иран), Астара (Азербайджан), Астара-Южная (Азербайджан), Тагиркент-Казмаляр, Яраг-Казмаляр, и по результатам проведена трехсторонняя комиссия по вопросам автомобильных грузоперевозок», – сказал Белкин.

Эксперт уточнил, что встреча подобного формата проводится впервые за очень продолжительное время.

По его словам, принято решение о создании рабочей группы для решения вопросов по автомобильным грузоперевозкам в рамках развития МТК «Север-Юг».

Кроме того, стороны достигли договоренностей о принятии мер, призванных улучшить пропускную способность таможенного пункта Астара на ирано-азербайджанской границе, уточнил Белкин.