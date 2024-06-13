Турция вводит пошлину на все китайские автомобили

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Турецкое министерство торговли объявило о введении пошлины в размере 40% на импорт автомобилей из Китая. Цель — защитить отечественных автопроизводителей от конкуренции.

Европейская комиссия также рассматривает вопрос о возможных дополнительных тарифах на китайские автомобили. Новая пошлина начнет действовать с 7 июля, устанавливая минимальную стоимость ввоза китайского автомобиля на уровне 7 тысяч долларов. Это решение не касается только электромобилей, но также затрагивает обычные и гибридные легковые автомобили из Китая.

Турция уже ранее ввела дополнительные пошлины на импорт электромобилей из Китая и внесла изменения в правила технического обслуживания таких автомобилей.