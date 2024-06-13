Азербайджан хочет купить или построить железнодорожный терминал в Китае

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ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) рассматривает возможность покупки или строительства терминала в Китае. Об этом Report заявил председатель акционерного общества Ровшан Рустамов.

«Китайский рынок является приоритетным для Азербайджана. Поэтому мы решили назначить специального представителя в этой стране. В настоящее время АЖД изучает китайский рынок, в будущем мы можем открыть представительство в Китае. В дальнейшем мы думаем о покупке или строительстве терминала в Китае. Мы целенаправленно выходим на китайский рынок», – сказал он.