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Иран обратился к исламским странам из-за Израиля

Иран обратился к исламским странам из-за Израиля

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери призвал страны исламского мира прекратить любые связи с Израилем и объявить ему торговый бойкот. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN Türk, передает ТАСС.

«Мы считаем, что самой эффективной инициативой, которую могут предпринять исламские страны, станет прекращение политического и экономического сотрудничества с Израилем, а также объявление ему торгового бойкота», – сказал он.

По словам Багери, в условиях, когда в секторе Газа совершается геноцид со стороны Израиля, западные страны, в первую очередь США, не предприняли никаких действия для прекращения агрессии. «Западные страны, прежде всего США, претендующие на роль защитников прав человека, демонстрируют неприемлемое отношение к преступлениям и геноциду, совершаемым в Газе. Они не предприняли никаких реальных действий против преступлений и геноцида, совершенных сионистским режимом, а наоборот поддержали массовые убийства невинных жителей Газы», – отметил Багери.

Более того, по его мнению, «Запад поддерживает сионистский режим в совершении преступлений в Газе».

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