90-летний астронавт «Аполлона-8» разбился в авиакатастрофе

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Американский астронавт Уильям Андерс, облетевший Луну на космическом корабле «Аполлон-8» и сделавший в космосе одну из самых известных фотографий, погиб в возрасте 90 лет, управляя легкомоторным самолётом.

По официальной информации, его самолет упал в воду к северу от Сиэтла в штате Вашингтон.

Сын Андерса Грег подтвердил, что его отец управлял небольшим самолетом и что его тело было обнаружено в пятницу днем.

«Наша семья опустошена. Он был отличным пилотом. Нам его будет не хватать», — говорится в заявлении семьи.

В 1968 году Андерс был пилотом лунного модуля миссии «Аполлон-8» — первого космического корабля с экипажем, достигшего Луны. Он стал автором культовой фотографии «Восход Земли» — одного из самых знаменитых изображений нашей планеты из космоса.