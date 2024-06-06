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Беларусь построит в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе: известны детали

Беларусь построит в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе: известны детали

Беларусь намерена расширить экономическое сотрудничество с Азербайджаном. Об этом сегодня, 6 июня, заявил заместитель премьер-министра республики Игорь Петришенко во время заседания межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщают СМИ.

«Беларусь и Азербайджан могут по праву гордиться достигнутым уровнем сотрудничества, основой которого в значительной мере являются дружба лидеров наших стран и высокая интенсивность контактов на всех уровнях взаимодействия. Недавний государственный визит президента Беларуси Александра Лукашенко подтвердил, что наше стратегическое партнерство будет и далее укрепляться, а взаимовыгодное сотрудничество продолжит активно развиваться на основе традиций дружбы и взаимопонимания. Указанный визит стал мощным импульсом для движения навстречу друг другу. Результатом конструктивных и плодотворных переговоров глав государств и руководителей государственных органов стран стал целый ряд новых совместных проектов», — сказал он.

Петришенко отметил, что главы государств поставили непростые, но реализуемые задачи.

«Мы должны серьезно расширить производственную кооперацию — наряду с тракторами будем собирать в Азербайджане коммунальную и другую технику, а также белорусские лифты. Будем поставлять пожарную технику. Для обслуживания белорусской техники построим вместе с нашими азербайджанскими друзьями мультибрендовый сервисный центр. Планируем создать совместное производство лекарственных и ветеринарных препаратов, а также производство смешанных удобрений из азербайджанского азота и белорусского калия», — сообщил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что «Беларусь внесет свой конкретный вклад в возрождение Карабаха».

«Одним из главных наших проектов станет создание в Агдамском районе комплексного современного агрогородка, включающего производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также жилье и социальные объекты для работников и членов их семей. Концепцию этого комплексного проекта мы планируем презентовать главам государств», — добавил Петришенко.

Кроме того, он подчеркнул, что экономическая сфера была и остается в авангарде партнерства двух стран, так как дает реальный взаимовыгодный результат.

«Убежден, что совместными усилиями мы сможем претворить в жизнь все договоренности, достигнутые на высшем уровне, и реализовать совместные проекты на благо наших стран и народов», — резюмировал белорусский вице-премьер.

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