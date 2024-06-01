В Баку три человека погибли в ДТП

На территории Хазарского района Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля марки Hundai Matrix Айхан Расулов потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями марки Hyundai Santafe и Daewoo.
Водитель автомобиля Hundai Matrix Айхан Расулов, пассажир Ифтихар Искендеров и водитель автомобиля Hundai Santafe Фарид Гусейнов скончались от полученных травм на месте происшествия.
По факту проводится расследование в следственном отделе Хазарского РУП.