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В Баку три человека погибли в ДТП

В Баку три человека погибли в ДТП

На территории Хазарского района Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли три человека.

Водитель автомобиля марки Hundai Matrix Айхан Расулов потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями марки Hyundai Santafe и Daewoo.

Водитель автомобиля Hundai Matrix Айхан Расулов, пассажир Ифтихар Искендеров и водитель автомобиля Hundai Santafe Фарид Гусейнов скончались от полученных травм на месте происшествия.

По факту проводится расследование в следственном отделе Хазарского РУП.

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