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В США разбился уникальный истребитель (видео)

В США разбился уникальный истребитель (видео)

В США разбился уникальный истребитель пятого поколения F-35, единственный экземпляр модификации F-35B, называемый «супер-истребителем».

Истребитель рухнул в районе аэродрома в Альбукерке. Пожар, начавшийся на месте падения самолета, был потушен.

Компания Lockheed Martin раскрыла подробности крушения истребителя F-35B в США. Представители корпорации сообщили РИА Новости, что падение военного самолета случилось после остановки на дозаправку в Нью-Мексико.

Уточняется, что F-35B направлялся из Техаса в Калифорнию. Пилот истребителя эвакуировался, он жив. В Lockheed Martin заявили, что по факту случившегося будет проведено расследование.

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