Азербайджан – в числе основных импортеров российских автомобилей

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В 2023 году Россия экспортировала автомобилей на $95 млн. Главные импортеры – Азербайджан, Армения и Казахстан. Азербайджан приобрел более 600 машин, уточняет «Вестник Кавказа».

Азербайджан, Казахстан и Армения стали основными импортерами российских автомобилей в 2023 году. Всего Россия экспортировала машин на $95 млн.

В прошлом году Азербайджан приобрел 547 единиц легковых автомобилей, три автобуса и 95 грузовиков. На долю азербайджанского рынка пришлось 9% от всего экспорта.

При этом необходимо подчеркнуть, что в 2023 году экспорт российских автомобилей в Азербайджан сократился почти в три раза.