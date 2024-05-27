Зеленский: Россия за месяц применила более трех тысяч КАБов |
Алиевы на открытии Crescent Mall. Фотографии |
МИД Ирана: Отношения Ирана с Азербайджаном развиваются в правильном направлении |
Шольц назвал цифру потерь российской армии |
Баку: Провокации Парижа не останутся без ответа |
США подстрекают Тайвань к войне с Китаем: «Дадим новейшее вооружение, а не старое, как Украине» |
The Times: За беспорядками в Новой Каледонии стоит жестокая французская колониальная история, а не Азербайджан |
Израиль ударил по Рафаху вопреки требованию ООН |
Трамп допустил исчезновение США в случае переизбрания Байдена |
Главное Экономика

Минэкономики рассказало о деловой активности на освобожденных территориях

Минэкономики рассказало о деловой активности на освобожденных территориях

Наряду с масштабными восстановительными и реконструкционными работами в освобожденных Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, предпринимаются меры для быстрой экономической реинтеграции и создания устойчивой базы для возрождения бизнеса. Важной частью этих усилий является создание Агдамского промышленного парка и промышленного парка «Экономическая зона Аразская долина». В этих парках созданы благоприятные условия для предпринимателей, предлагаются различные льготы, что стимулирует деловую активность и способствует экономическому росту региона:

  • применяется низкая арендная плата;
  • за счет государственных средств создаются коммуникации и логистическая инфраструктура.

Инфраструктура включает коммуникации энерго-, газо- и водоснабжения, высокоскоростной интернет, автомобильные дороги, железнодорожные пути и склады, обеспечивающие как внутренние, так и транзитные грузоперевозки.

Расположение промышленных зон вблизи автомобильных и железнодорожных узлов позволяет легко осуществлять транспортировку грузов. Резиденты, пользующиеся этими услугами, получают значительные преимущества:

  • экономят на инвестиционных расходах;
  • получают возможность снизить себестоимость продукции.

Дополнительно в промышленных парках осуществляются:

  • консультации по управлению;
  • подготовка квалифицированных кадров;
  • и другие меры государственной поддержки.

В отличие от промышленных парков в других районах страны, промышленные парки на освобожденных территориях предлагают пакет дополнительных льгот, охватывающих коммунальную, сырьевую и социальную сферы.

Для резидентов промышленных парков на освобожденных территориях предоставляются следующие льготы:

  • Резиденты со дня прохождения регистрации сроком на 10 лет освобождаются от налогов на прибыль, имущество, землю и упрощенного налога.
  • Освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин импорта техники, технологического оборудования, установок, сырья и материалов для соответствующих сфер экономической деятельности.
  • Субсидирование взносов по обязательному социальному страхованию.
  • Финансовая помощь в размере 20% от суммы средств, уплаченных за пользование коммунальными услугами (электричество, природный газ, водоснабжение и водоотведение). Эти средства выплачиваются производителям различной продукции, зарегистрированным в регионе и не входящим в категорию рискованных налогоплательщиков.
  • Льготное кредитование для расширения доступа предпринимателей к финансам.
  • Государственное гарантирование и субсидирование кредитов. Гарантируются до 90% от суммы кредита до 5 млн манатов, с годовой процентной ставкой до 15% и сроком до 7 лет. Государство субсидирует 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по этим кредитам на срок до 36 месяцев.

Предприниматели, желающие воспользоваться этим механизмом, могут подать заявку через информационную систему «Электронный кредит и гарантия» на портале электронного правительства и на официальном сайте Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики (https://edf.gov.az).

Для формирования человеческого капитала специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях:

  • получают дополнительный отпуск;
  • получают дополнительные выплаты к заработной плате.

В ближайшее время в Агдамском промышленном парке откроются предприятия по производству строительных материалов, металлоконструкций, противопожарного оборудования и вентиляции, обуви и других товаров. Несмотря на то, что с момента создания прошло менее трех лет, Агдамский промышленный парк уже стал вторым по числу резидентов в стране. В промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина» ожидается реализация проектов в сфере логистики, оборудования и оказания технических услуг.

Новые промышленные парки, созданные на освобожденных территориях, а также предоставляемые льготы и стимулы для предпринимателей, сыграют важную роль в привлечении крупных инвестиций, способствуя развитию и возрождению бизнеса в регионе.

Теги:
Из этой рубрики
Оверчук: Проблем в экономике с Арменией нет
Экономика

Оверчук: Проблем в экономике с Арменией нет

2024/05/27, 16:00
Минэкономики рассказало о деловой активности на освобожденных территориях
Экономика

Минэкономики рассказало о деловой активности на освобожденных территориях

2024/05/27, 14:47
Действующие в России иностранные банки могут столкнуться с санкциями США
Экономика

Действующие в России иностранные банки могут столкнуться с санкциями США

2024/05/26, 10:15
В Армении оценили возможность присоединения к коридору с участием Азербайджана
Экономика

В Армении оценили возможность присоединения к коридору с участием Азербайджана

2024/05/25, 21:53
Грузия готова помочь с транзитом туркменского газа по ЮГК
Экономика

Грузия готова помочь с транзитом туркменского газа по ЮГК

2024/05/25, 21:41
Из Азербайджана в Турцию прибыл первый поезд по модернизированной ж/д БТК
Экономика

Из Азербайджана в Турцию прибыл первый поезд по модернизированной ж/д БТК

2024/05/25, 15:22
Определен участок в Джабраиле для строительства солнечной электростанции
Экономика

Определен участок в Джабраиле для строительства солнечной электростанции

2024/05/25, 13:00
Турция намерена поставлять в Европу излишки импортируемого газа в виде СПГ
Экономика

Турция намерена поставлять в Европу излишки импортируемого газа в виде СПГ

2024/05/25, 00:24
Дотации Нахчывану сократят
Экономика

Дотации Нахчывану сократят

2024/05/25, 00:13