Минэкономики рассказало о деловой активности на освобожденных территориях

Наряду с масштабными восстановительными и реконструкционными работами в освобожденных Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, предпринимаются меры для быстрой экономической реинтеграции и создания устойчивой базы для возрождения бизнеса. Важной частью этих усилий является создание Агдамского промышленного парка и промышленного парка «Экономическая зона Аразская долина». В этих парках созданы благоприятные условия для предпринимателей, предлагаются различные льготы, что стимулирует деловую активность и способствует экономическому росту региона:
- применяется низкая арендная плата;
- за счет государственных средств создаются коммуникации и логистическая инфраструктура.
Инфраструктура включает коммуникации энерго-, газо- и водоснабжения, высокоскоростной интернет, автомобильные дороги, железнодорожные пути и склады, обеспечивающие как внутренние, так и транзитные грузоперевозки.
Расположение промышленных зон вблизи автомобильных и железнодорожных узлов позволяет легко осуществлять транспортировку грузов. Резиденты, пользующиеся этими услугами, получают значительные преимущества:
- экономят на инвестиционных расходах;
- получают возможность снизить себестоимость продукции.
Дополнительно в промышленных парках осуществляются:
- консультации по управлению;
- подготовка квалифицированных кадров;
- и другие меры государственной поддержки.
В отличие от промышленных парков в других районах страны, промышленные парки на освобожденных территориях предлагают пакет дополнительных льгот, охватывающих коммунальную, сырьевую и социальную сферы.
Для резидентов промышленных парков на освобожденных территориях предоставляются следующие льготы:
- Резиденты со дня прохождения регистрации сроком на 10 лет освобождаются от налогов на прибыль, имущество, землю и упрощенного налога.
- Освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин импорта техники, технологического оборудования, установок, сырья и материалов для соответствующих сфер экономической деятельности.
- Субсидирование взносов по обязательному социальному страхованию.
- Финансовая помощь в размере 20% от суммы средств, уплаченных за пользование коммунальными услугами (электричество, природный газ, водоснабжение и водоотведение). Эти средства выплачиваются производителям различной продукции, зарегистрированным в регионе и не входящим в категорию рискованных налогоплательщиков.
- Льготное кредитование для расширения доступа предпринимателей к финансам.
- Государственное гарантирование и субсидирование кредитов. Гарантируются до 90% от суммы кредита до 5 млн манатов, с годовой процентной ставкой до 15% и сроком до 7 лет. Государство субсидирует 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по этим кредитам на срок до 36 месяцев.
Предприниматели, желающие воспользоваться этим механизмом, могут подать заявку через информационную систему «Электронный кредит и гарантия» на портале электронного правительства и на официальном сайте Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики (https://edf.gov.az).
Для формирования человеческого капитала специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях:
- получают дополнительный отпуск;
- получают дополнительные выплаты к заработной плате.
В ближайшее время в Агдамском промышленном парке откроются предприятия по производству строительных материалов, металлоконструкций, противопожарного оборудования и вентиляции, обуви и других товаров. Несмотря на то, что с момента создания прошло менее трех лет, Агдамский промышленный парк уже стал вторым по числу резидентов в стране. В промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина» ожидается реализация проектов в сфере логистики, оборудования и оказания технических услуг.
Новые промышленные парки, созданные на освобожденных территориях, а также предоставляемые льготы и стимулы для предпринимателей, сыграют важную роль в привлечении крупных инвестиций, способствуя развитию и возрождению бизнеса в регионе.