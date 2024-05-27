Минэкономики рассказало о деловой активности на освобожденных территориях

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Наряду с масштабными восстановительными и реконструкционными работами в освобожденных Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, предпринимаются меры для быстрой экономической реинтеграции и создания устойчивой базы для возрождения бизнеса. Важной частью этих усилий является создание Агдамского промышленного парка и промышленного парка «Экономическая зона Аразская долина». В этих парках созданы благоприятные условия для предпринимателей, предлагаются различные льготы, что стимулирует деловую активность и способствует экономическому росту региона:

применяется низкая арендная плата ;

; за счет государственных средств создаются коммуникации и логистическая инфраструктура.

Инфраструктура включает коммуникации энерго-, газо- и водоснабжения, высокоскоростной интернет, автомобильные дороги, железнодорожные пути и склады, обеспечивающие как внутренние, так и транзитные грузоперевозки.

Расположение промышленных зон вблизи автомобильных и железнодорожных узлов позволяет легко осуществлять транспортировку грузов. Резиденты, пользующиеся этими услугами, получают значительные преимущества:

экономят на инвестиционных расходах;

на инвестиционных расходах; получают возможность снизить себестоимость продукции.

Дополнительно в промышленных парках осуществляются:

консультации по управлению;

по управлению; подготовка квалифицированных кадров ;

; и другие меры государственной поддержки.

В отличие от промышленных парков в других районах страны, промышленные парки на освобожденных территориях предлагают пакет дополнительных льгот, охватывающих коммунальную, сырьевую и социальную сферы.

Для резидентов промышленных парков на освобожденных территориях предоставляются следующие льготы:

Резиденты со дня прохождения регистрации сроком на 10 лет освобождаются от налогов на прибыль, имущество, землю и упрощенного налога .

на прибыль, имущество, землю и упрощенного налога Освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин импорта техники, технологического оборудования, установок, сырья и материалов для соответствующих сфер экономической деятельности.

Субсидирование взносов по обязательному социальному страхованию.

Финансовая помощь в размере 20% от суммы средств, уплаченных за пользование коммунальными услугами (электричество, природный газ, водоснабжение и водоотведение). Эти средства выплачиваются производителям различной продукции, зарегистрированным в регионе и не входящим в категорию рискованных налогоплательщиков.

от суммы средств, уплаченных (электричество, природный газ, водоснабжение и водоотведение). Эти средства выплачиваются производителям различной продукции, зарегистрированным в регионе и не входящим в категорию рискованных налогоплательщиков. Льготное кредитование для расширения доступа предпринимателей к финансам.

для расширения доступа предпринимателей к финансам. Государственное гарантирование и субсидирование кредитов. Гарантируются до 90% от суммы кредита до 5 млн манатов, с годовой процентной ставкой до 15% и сроком до 7 лет. Государство субсидирует 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по этим кредитам на срок до 36 месяцев.

Предприниматели, желающие воспользоваться этим механизмом, могут подать заявку через информационную систему «Электронный кредит и гарантия» на портале электронного правительства и на официальном сайте Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики (https://edf.gov.az).

Для формирования человеческого капитала специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях:

получают дополнительный отпуск;

получают дополнительные выплаты к заработной плате.

В ближайшее время в Агдамском промышленном парке откроются предприятия по производству строительных материалов, металлоконструкций, противопожарного оборудования и вентиляции, обуви и других товаров. Несмотря на то, что с момента создания прошло менее трех лет, Агдамский промышленный парк уже стал вторым по числу резидентов в стране. В промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина» ожидается реализация проектов в сфере логистики, оборудования и оказания технических услуг.

Новые промышленные парки, созданные на освобожденных территориях, а также предоставляемые льготы и стимулы для предпринимателей, сыграют важную роль в привлечении крупных инвестиций, способствуя развитию и возрождению бизнеса в регионе.