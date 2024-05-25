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СМИ: Турция продемонстрировала выдающиеся возможности в области БПЛА

СМИ: Турция продемонстрировала выдающиеся возможности в области БПЛА

Место падения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси было обнаружено благодаря тепловым датчикам на борту турецкого дрона Akıncı. Об этом сообщает швейцарская Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По мнению издания, Турция стала мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов, а турецкая компания Baykar может рассчитывать на бесплатную рекламу, что принесет пользу всей оборонной промышленности страны.

Согласно информации, кроме Турции, только Израиль и США обладают технологией для создания так называемых HALE-дронов. Отмечается, что поиски места крушения вертолета Раиси стали медийным событием, при этом турецкие летательные аппараты теперь востребованы и на международном рынке.

«Создание максимально самодостаточной отечественной оборонной промышленности является ключевым аспектом долгосрочной цели Эрдогана по превращению Турции в независимую региональную державу», – отмечает издание.

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