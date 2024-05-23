Баку и Тбилиси обсудили развитие военных связей (фото) |
Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл первенство мира |
Вашингтон выделит Киеву военную помощь на $300 млн |
Тайвань сообщил о приближении 33 самолётов и 31 корабля Китая |
Сенсационное заявление Китая: Пекин назвал страну, виноватую в войне в Украине |
«Не судите о нас по тому, что у нас есть». Что сказал Алиев в интервью Euronews? (видео) |
«Аталанта» выиграла Лигу Европы УЕФА (фото) |
Украинцы сбили российский самолет |
Эрдоган вручил Сарвару Баширли высокую награду (фото) |
Главное Общество

Обнародовано количество безработных в стране

Обнародовано количество безработных в стране

Обнародовано общее число безработных, состоящих на учете в местных учреждениях Государственного агентства занятости по состоянию на 1 апреля 2024 года.

На отмеченный момент в Азербайджанской Республике официально было зарегистрировано 209 783 безработных, сообщается на сайте Госкомстата.

Из них 3 046 человек получают страховые выплаты по безработице.

Согласно официальным данным, число безработных, зарегистрированных по Баку, составляет 39 289 человек, по Нахчыванской Автономной Республике – 5 087.

Теги:
Из этой рубрики
Президент Алиев наградил Телли Алиеву орденом
Общество

Президент Алиев наградил Телли Алиеву орденом

2024/05/23, 19:50
Угур и Зейнаб – наиболее популярные в стране имена новорожденных
Общество

Угур и Зейнаб – наиболее популярные в стране имена новорожденных

2024/05/23, 19:22
В Ватикане отметили День независимости Азербайджана (фото)
Общество

В Ватикане отметили День независимости Азербайджана (фото)

2024/05/23, 18:56
Жители Сумгайыта будут испытывать проблемы с подачей воды
Общество

Жители Сумгайыта будут испытывать проблемы с подачей воды

2024/05/23, 18:34
Кабинет министров основал военные учебные заведения
Общество

Кабинет министров основал военные учебные заведения

2024/05/23, 18:03
Обнародовано количество безработных в стране
Общество

Обнародовано количество безработных в стране

2024/05/23, 17:14
В Азербайджане все станции "скорой помощи" объединяются в единый центр
Общество

В Азербайджане все станции «скорой помощи» объединяются в единый центр

2024/05/23, 16:17
Акрам Гасанов о банковских аферах и коррумпированных судебных исполнителях
Общество

Акрам Гасанов о банковских аферах и коррумпированных судебных исполнителях

2024/05/23, 16:00
В Азербайджане педагогов обязали соблюдать "нормы национальной морали" в соцсетях
Общество

В Азербайджане педагогов обязали соблюдать «нормы национальной морали» в соцсетях

2024/05/23, 15:58