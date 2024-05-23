Обнародовано количество безработных в стране

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Обнародовано общее число безработных, состоящих на учете в местных учреждениях Государственного агентства занятости по состоянию на 1 апреля 2024 года.

На отмеченный момент в Азербайджанской Республике официально было зарегистрировано 209 783 безработных, сообщается на сайте Госкомстата.

Из них 3 046 человек получают страховые выплаты по безработице.

Согласно официальным данным, число безработных, зарегистрированных по Баку, составляет 39 289 человек, по Нахчыванской Автономной Республике – 5 087.