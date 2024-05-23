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Захарова ответила Пашиняну

Захарова ответила Пашиняну

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе очередного брифинга рекомендовала премьеру Армении Николу Пашиняну назвать страны, которые якобы занимались «имитацией помощи» стране во время войны в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости.

Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке в 2020 году войны в Карабахе против Армении. По его словам, две страны занимались «имитацией помощи» стране.

«Вполне логичным было бы их озвучить. Если речь идет о таких серьезных заявлениях. Но оставим это официальному Еревану», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия сделала «все от нее зависящее» для того, чтобы Армения «не чувствовала себя брошенной и забытой».

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