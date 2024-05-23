Турецкий эксперт: Активная роль Азербайджана в ОТГ жизненно важна для регионального единства

104 Просмотров

Баку и Анкара должны модернизировать транспортную инфраструктуру, такую как автомобильные, железные дороги и порты, в соответствии с нашими национальными планами развития, расширяя торговлю и сотрудничество между братскими странами. Одновременно, нам нужно развивать мультимодальные транспортные коридоры. Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az заявил турецкий эксперт в области политологии, экономики и международных отношений Мехмет Эмир Аксой.

– Турция и Азербайджан продолжат тесное сотрудничество, чтобы не допустить одностороннего и предвзятого вмешательства извне и превращения региона в зону геополитических разногласий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Что подразумевает Эрдоган под односторонним и предвзятым вмешательством извне, которое способно превратить регион в зону геополитических разногласий? Какие силы могут быть заинтересованы в таком сценарии? О каких вариантах опасности для Южного Кавказа говорит турецкий лидер?

– Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана об «одностороннем и предвзятом иностранном вмешательстве» представляет собой серьезную критику внешних игроков, чье вмешательство наносит ущерб региональной динамике на Южном Кавказе. В этом контексте следует также принять во внимание высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время закрытой встречи, в которых он заявил: «Турция не совершала геноцида против армян. Заявление о геноциде было придумано СССР для ухудшения отношений между Турцией и Арменией». Эти заявления подчеркивают попытки внешних игроков ослабить историческую и стратегическую дружбу между Турцией и Азербайджаном. Дипломатические, экономические и военные действия держав, стремящихся оказать влияние в регионе, можно резюмировать следующим образом.

Региональные соперники – Россия, Иран и некоторые европейские державы. Эти страны могут поддерживать различные этнические группы или политические фракции для защиты и расширения своих стратегических интересов на Южном Кавказе. Подобные интервенции могут усилить существующую напряженность в регионе, стремясь сбалансировать влияние Турции и Азербайджана.

Глобальные державы – США, Китай и Европейский Союз. Эти державы могут быть более активными на Южном Кавказе из-за своих экономических, политических интересов или интересов безопасности. Увеличивая свое влияние в регионе, они стремятся достичь своих более широких стратегических целей.

Негосударственные субъекты – различные негосударственные группы: эти группы могут использовать региональную напряженность, вызванную иностранным вмешательством, для продвижения своих интересов, что приведет к дальнейшей нестабильности и конфликтам в регионе.

Среди угроз, упомянутых Эрдоганом, можно назвать: рост напряженности и конфликтов – односторонние и предвзятые иностранные интервенции могут усугубить существующую напряженность в регионе, что потенциально может привести к более широким конфликтам; дестабилизацию – иностранное вмешательство, игнорирующее интересы местных заинтересованных сторон, может вызвать политическую и социальную нестабильность на Южном Кавказе; фрагментацию и поляризацию – поддержка одних субъектов или групп может углубить разногласия по этническим, религиозным или политическим линиям, что усложнит примирение и сотрудничество.

Заявления президента Эрдогана подчеркивают важность защиты суверенитета и автономии Турции и Азербайджана, необходимость диалога и сотрудничества между региональными игроками для содействия миру и стабильности на Южном Кавказе. Эти замечания служат предостережением против внешнего вмешательства и подчеркивают важность регионального сотрудничества.

– 14 мая Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа. Как отразится данное соглашение на сотрудничестве наших стран в сфере энергетики?

– Соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа, подписанное между Азербайджаном и Турцией 14 мая, углубит сотрудничество в энергетических секторах обеих стран и внесет значительный вклад в региональную энергетическую безопасность.

Во-первых, данное соглашение повысит нашу энергетическую безопасность. Поставки природного газа в Турцию Азербайджаном позволят диверсифицировать энергоснабжение Турции, уменьшив ее внешнюю зависимость. Это, в свою очередь, поддержит стабильность и экономический рост Турции.

Во-вторых, это сотрудничество открывает существенные экономические возможности. Совместные газовые проекты и инвестиции внесут вклад в экономику обеих стран и повысят занятость. Более того, это сотрудничество в энергетическом секторе будет способствовать экономической интеграции, что приведет к увеличению регионального процветания.

В-третьих, это соглашение еще больше укрепит наше стратегическое партнерство. Азербайджан и Турция – братские страны, имеющие крепкие исторические связи. Наконец, это сотрудничество направлено на то, чтобы оставить более сильное наследие будущим поколениям.

– Азербайджан, Грузия и Турция обсудили упрощение таможенных процедур. Какие меры следует предпринять нашим странам для улучшения товарооборота и смягчения таможенных ограничений?

– В первую очередь, нам необходима гармонизация национальных таможенных правил. Следует стандартизировать таможенные процедуры и документацию между тремя странами в соответствии с нашими национальными ценностями, уменьшив бюрократические препятствия и ускорив нашу торговлю. Кроме того, важно создать системы электронного декларирования и обработки с использованием нашего национального программного обеспечения, чтобы сделать таможенные процессы более быстрыми и безопасными. Затем, среди важных мер я бы хотел подчеркнуть развитие совместных и национальных пограничных постов.

Как братские страны, нам нужно создать совместные и национальные объекты на наших пограничных постах, упрощая пересечение границ с помощью интегрированного таможенного контроля. Это также укрепит наши исторические и культурные связи. В данном направлении важно внедрить системы пограничного контроля по принципу «единой остановки», где процедуры въезда и выезда выполняются быстро и в одном пункте.

Не менее важным является соглашение о национальном взаимном признании. Азербайджану и Турции важно обеспечить взаимное признание программ уполномоченных экономических операторов для поддержки наших доверенных трейдеров в соответствии с нашей национальной идентичностью. Кроме того, необходимо устранить ненужные проверки за счет взаимного признания наших национальных стандартов и сертификатов. Следующая мера включает в себя улучшение транспортной инфраструктуры с точки зрения национального развития.

Баку и Анкара должны модернизировать транспортную инфраструктуру, такую как автомобильные, железные дороги и порты, в соответствии с нашими национальными планами развития, расширяя торговлю и сотрудничество между братскими странами. Одновременно, нам нужно развивать мультимодальные транспортные коридоры.

Затем переходим к цифровизации и национальной автоматизации. В данном контексте необходимо применять цифровые инструменты и автоматизацию в таможенных процессах с использованием наших национальных технологий и программного обеспечения для сокращения времени обработки. Это поможет создать более безопасную торговую среду, используя технологию блокчейна для обеспечения национальной безопасности и прозрачности в нашей цепочке поставок. Важным моментом выступают также национальные соглашения по упрощению процедур торговли. Мы должны вести переговоры и реализовывать соглашения об упрощении процедур торговли, которые повышают прозрачность в соответствии с нашими национальными ценностями.

Для упрощения таможенных процедур не менее важным является наращивание национального потенциала и обучение. Сюда входит необходимость организовать совместные программы обучения, чтобы обеспечить последовательное применение нашими национальными таможенными должностными лицами процедур и правил, а также обмен лучшими практиками и опытом в области национального таможенного управления и пограничного контроля.

И самая важная мера — это расширение сотрудничества и национальной коммуникации. Нам необходимо установить регулярные каналы связи и механизмы координации между таможенными органами быстрого решения проблем и разрешения споров с национальной точки зрения. Реализуя эти шаги, Азербайджан, Грузия и Турция смогут увеличить товарооборот, укрепить национальное единство и региональное лидерство.

– Как вы оцениваете роль Азербайджана в Организации тюркских государств?

– Азербайджан играет решающую роль в Организации тюркских государств (ОТГ). Стратегическое географическое положение, экономическая мощь и культурное влияние Азербайджана способствуют единству и сотрудничеству между тюркскими народами. При поддержке Турции Азербайджан может еще больше укрепить свое лидерство в тюркском мире. Вот ключевые моменты этой оценки:

1. Геополитическое значение. Азербайджан служит стратегическим мостом между тюркскими государствами Центральной Азии и Турцией, расположенной на перекрестке Восточной Европы и Западной Азии. Такое географическое положение укрепляет торговые пути и связи внутри региона.

2. Экономический вклад. Энергетические ресурсы Азербайджана, особенно нефть и природный газ, жизненно важны для экономической стабильности и энергетической безопасности тюркских государств. Такие проекты, как трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, подчеркивают роль Азербайджана в региональном энергетическом сотрудничестве. Экономический рост Азербайджана и инвестиции в инфраструктуру способствуют общему экономическому развитию стран-членов OTS.

3. Культурные и исторические связи. Азербайджан разделяет глубокие культурные, языковые и исторические связи с другими тюркскими государствами. Эти связи способствуют чувству единства и общей идентичности. Инициативы, продвигающие тюркскую культуру, язык и наследие, еще больше укрепляют эти связи.

4. Дипломатическое лидерство. Азербайджан активно участвует в инициативах ОТГ и играет значительную роль в формировании повестки дня организации, включая усилия в области региональной безопасности, экономического сотрудничества и культурного обмена.

Активная роль Азербайджана в Организации тюркских государств жизненно важна для регионального сотрудничества и единства. Поддержка Турции в политической, экономической, культурной, безопасности и технологической сферах может значительно увеличить вклад Азербайджана в организацию и укрепить коллективный прогресс тюркских государств.

– Какое содействие может оказать Турция Азербайджану в усилении лидерства в регионе?

Политическая и дипломатическая поддержка: Турция может продолжать дипломатически поддерживать Азербайджан на международных форумах, отстаивая его интересы и обеспечивая решение проблем тюркских государств на мировой арене. Совместные дипломатические усилия могут быть направлены на разрешение региональных конфликтов и укрепление стабильности в тюркском мире.

Экономическое сотрудничество: Турция может инвестировать в инфраструктурные проекты Азербайджана, включая транспорт, энергетику и телекоммуникации, улучшая связность и экономическую интеграцию в рамках ОТГ. Двусторонние торговые соглашения и совместные предприятия в различных секторах, таких как технологии, сельское хозяйство и туризм, могут еще больше укрепить экономические связи.

Культурный обмен и образование: Турция может поддерживать образовательные программы, стипендии и инициативы по культурному обмену, которые продвигают тюркские языки и наследие, способствуя укреплению чувства идентичности и солидарности.

Сотрудничество в сфере безопасности и обороны: Турция может обеспечить военную подготовку, оборонные технологии для повышения потенциала безопасности Азербайджана. Совместные военные учения и оборонные соглашения могут еще больше укрепить региональную безопасность. Сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и безопасности границ может противостоять общим угрозам и обеспечить стабильность в регионе.

Технологическое и научное партнерство: Турция может оказать помощь в развитии технологического сектора Азербайджана посредством совместных исследовательских инициатив, передачи технологий и инновационных центров. Сотрудничество в таких областях, как возобновляемые источники энергии, цифровая инфраструктура и умные города, может способствовать устойчивому развитию в Азербайджане и регионе в целом.

– В 2024 году Азербайджану предстоит провести масштабное мероприятие — 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Как преимущество принесет это мероприятие нашей стране?

– Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку будет способствовать усилению влияния Азербайджана в системе международных отношений, поскольку это очень серьезный саммит. Кроме того, тема мероприятия очень актуальна и стоит на повестке дня. Проведение этого мероприятия является свидетельством растущего доверия к Азербайджану.

В совместном заявлении стран также подчеркнута важность Южного Кавказа как региона. Важным моментом является то, что Армения сняла свою кандидатуру на проведение сессии COP29 в пользу Азербайджана. Впервые две страны – Азербайджан и Армения – договорились поддержать идею проведения этого мероприятия в Баку. Азербайджан сыграет важную роль в достижении целей Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Я возлагаю большие надежды на эту конференцию. Считаю, что на этом мероприятии будут сделаны важные шаги. Надеюсь, что на конференции развитые страны помогут развивающимся странам принять более толерантный подход к изменению климата.

Ясмин Мамедова