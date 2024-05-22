Мамедъяров: Многим женщинам это не понравится, но они намного слабее мужчин

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Ведущий гроссмейстер Азербайджана Шахрияр Мамедъяров сделал резонансное заявление о том, что женщины не в состоянии конкурировать с мужчинами не только в спорте, но и в других сферах жизни. Шахматист высказался в эфире одного из азербайджанских телеканалов, отвечая на вопрос о конкуренции мужчин и женщин в шахматах.

В частности, он заявил, что представительницы прекрасной половины человечества не могут конкурировать с сильным полом.

«Женщины намного слабее мужчин. Многим женщинам это не понравится. Но даже в сотне лучших шахматистов мира нет ни одной женщины. Ни одна женщина-шахматист не может бороться на равных с мужчинами», – сказал Мамедъяров, которого цитирует «Спутник».

Гроссмейстер назвал лишь одну шахматистку, которая на равных конкурировала с мужчинами. Речь идет о венгерке Юдит Полгар, которая в определенный период своей карьеры входила в топ-10 мирового рейтинга. Правда, Мамедъяров почему-то забыл о китаянке Хоу Ифань, которая также входила в первую сотню и на равных боролась с мужчинами.

Далее шахматист начал сравнивать достижения мужчин и женщин в других сферах.

«В какой профессии женщины лучше мужчин? То, что вы столько думаете над ответом, уже говорит о многом. Возьмите любой вид спорта. Если брать физическую сторону, сравните результаты, к примеру, в тяжелой атлетике. В лучших ресторанах мира шеф-поварами работают мужчины. Почему? Не хотелось бы отвечать на этот вопрос, я хочу сохранить уважение женщин», – сказал Мамедъяров.