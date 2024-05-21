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Пакистан заинтересован в нефтегазовом сотрудничестве с Азербайджаном

Пакистан заинтересован в нефтегазовом сотрудничестве с Азербайджаном

Пакистан пригласил Азербайджан принять участие в проектах, связанных с нефтью, газом и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), сообщило министерство энергетики Азербайджана по итогам первого заседания Совместной рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Пакистаном (прошло в режиме онлайн), передает Trend.

Выступившие на встрече заместитель министра энергетики Кямал Аббасов и специальный секретарь минэнерго Пакистана (нефтяного департамента) Бушра Аман признали наличие широких возможностей для расширения сотрудничества в различных областях экономики.

Аббасов напомнил о важности реализации «Соглашения об энергетическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан».

Сопредседатель Совместной рабочей группы по энергетике Бушра Аман выразила уверенность, что сотрудничество между SOCAR и нефтегазовыми компаниями Пакистана успешно продолжится.

По итогам встречи был подписан протокол 1-го заседания Совместной рабочей группы по энергетике.

Во встрече приняли участие представители министерств энергетики и экономики, SOCAR, Азербайджанского инвестиционного холдинга и Азербайджанской инвестиционной компании, а также послы Азербайджана в Пакистане и Пакистана в Азербайджане.

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Пакистан заинтересован в нефтегазовом сотрудничестве с Азербайджаном
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Пакистан заинтересован в нефтегазовом сотрудничестве с Азербайджаном

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