Задержанный в Турции ученый Фазиль Гасымов оставлен под арестом еще на 3 месяца

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Продлен срок ареста азербайджанского ученого Фазиля Гасымова, задержанного в Турции в связи с делом Губада Ибадоглу и экстрадированного в Азербайджан.

Наримановский районный суд рассмотрел представление о продлении избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста, сообщает АПА.

Учитывая продолжение следственных действий по делу, суд постановил продлить срок ареста Ф.Гасымова на 3 месяца.

Отметим, что Фазилю Гасымову предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК (изготовление, приобретение или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой).