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Ильхам Алиев и Ибрагим Раиси примут участие в открытии плотины

Ильхам Алиев и Ибрагим Раиси примут участие в открытии плотины

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Ибрагим Раиси примут участие в открытии плотины «Гыз Галасы» на границе двух стран, сообщают иранские СМИ.

Ввод в эксплуатацию гидроузла «Гыз Галасы» на азербайджано-иранской границе состоится в ближайшие дни.

Об этом, сообщает иранское агентство Mehr, заявил генеральный директор региональной водной компании иранской провинции Восточного Азербайджана Юсеф Гаффарзаде.

По его словам, работы по строительству гидроузла, который является важнейшим проектом на северо-западе страны, завершены и в ближайшие дни состоится торжественное открытие данного объекта.

Он заявил, что помимо ирригации и бурного развития сельского хозяйства, эксплуатация гидроузла «Гыз Галасы» приведет к экономическому развитию региона, повышению качества сельскохозяйственной продукции и развитию туризма.

Реализация данного проекта позволит только Азербайджану производить 358 миллиона кВт/час электроэнергии в год, улучшить ирригацию 252 тысяч гектаров существующих и наладить ирригацию 12 тысяч гектаров новых пахотных земель.

Указанные гидроузлы общей позволят Азербайджану и Ирану совместно использовать водные и энергетические ресурсы приграничной реки Араз.

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