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Россия заявила о росте торговли с талибами на 500%

Россия заявила о росте торговли с талибами на 500%

Россия резко нарастила торговлю с подконтрольным талибам Афганистаном. Если в 2022 году товарооборот между странами «составлял порядка $170 млн, то сейчас уже перешагнул отметку в $1 млрд», заявил «РИА Новости» руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Основные сферы экспорта-импорта — это газ, нефтепродукты, мука, пшеница, подсолнечное масло, в последнее время молочная продукция», — уточнил он, добавив, что Россия закупает в Афганистане изделия из металла и стройматериалы.

Он связал такие темпы роста товарооборота с приходом к власти «Талибана» и решением США положить конец почти 20-летнему военному присутствию в исламском государстве в 2021 году. Хабибуллин обвинил американцев и их союзников по НАТО в том, что они «всячески препятствовали активному развитию экономических и политических отношений» между Россией и Афганистаном.

Он добавил, что Россия намерена и дальше исправлять эту ситуацию, в том числе создавая рабочие места и инвестируя в локальные проекты возглавляемого талибами государства. «Это те же заводы, фабрики, сельское хозяйство», — уточнил Хабибуллин. По его словам, высокий интерес представляет строительство водного канала Куш-тапе, и несколько российских компаний уже оформляют долгосрочную аренду на земельные участки для сельхознужд рядом с ним.

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