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Азербайджан представлен на ярмарке халяльной продукции в Казани

Азербайджан представлен на ярмарке халяльной продукции в Казани

Международная ярмарка халяльной продукции Russia Halal Мarket открылась во вторник в Казани на территории агропромышленного парка как первое из официальных мероприятий пятнадцатого международного экономического форума «Россия – Исламский мир». В ярмарке приняли участие как российские предприятия – из Татарстана, с Северного Кавказа и других регионов, – так и из-за рубежа. В частности, на выставке представлены товары из Казахстана, Ирана, Азербайджана, Шри-Ланки и Пакистана, сообщает ТАСС.

Участники и гости выставки могут приобрести чай из Индии, сухофрукты и орехи из Кыргызстана, варенье, компоты и гранатовый сок из Азербайджана.

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