Во Франции пресекли десятки попыток срыва эстафеты олимпийского огня

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Сотрудники французских правоохранительных органов предотвратили 32 попытки помешать эстафете олимпийского огня, доставленного 8 мая в Марсель.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети «X».

«Было предотвращено 32 попытки сорвать эстафету, 20 беспилотников были обезврежены. Мы продолжим прилагать усилия для обеспечения безопасности [этого мероприятия]», – написал Дарманен.

По словам министра, полиция провела 331 тыс. административных расследований, в результате которых удалось выявить 1193 человек, которые намеревались помешать эстафете олимпийского огня. 30 из них находятся в списке лиц, представляющих угрозу безопасности. Более 100 человек, в том числе волонтеры, были отстранены от участия в организации Игр-2024.