Кто такой Андрей Белоусов, который заменит Шойгу?

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12 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу.

По своей идеологической ориентации – это «системный либерал» (так называют в России людей либеральных взглядов, которые, тем не менее, сохраняют верность президенту РФ Путину). Об этом пишет издание «Страна».

В 2006 году по протекции тогдашнего министра экономического развития и торговли Германа Грефа (ещё одного видного «системного либерала») Белоусова позвали в правительство, на должность зама министра экономразвития.

Затем, с 2013 по 2020 год, он занимал пост помощника Путина по экономическим вопросам. То есть был приближен к президенту.

В 2020 году стал первым вице-премьером в правительстве Мишустина.