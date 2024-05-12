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Кто такой Андрей Белоусов, который заменит Шойгу?

Кто такой Андрей Белоусов, который заменит Шойгу?

12 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу.

По своей идеологической ориентации – это «системный либерал» (так называют в России людей либеральных взглядов, которые, тем не менее, сохраняют верность президенту РФ Путину). Об этом пишет издание «Страна».

В 2006 году по протекции тогдашнего министра экономического развития и торговли Германа Грефа (ещё одного видного «системного либерала») Белоусова позвали в правительство, на должность зама министра экономразвития.

Затем, с 2013 по 2020 год, он занимал пост помощника Путина по экономическим вопросам. То есть был приближен к президенту.

В 2020 году стал первым вице-премьером в правительстве Мишустина.

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