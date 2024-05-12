Кремль: Белоусов – новый министр обороны России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника. Это связано с необходимостью внедрения инноваций.

Андрей Белоусов будет назначен новым министром обороны России, начальник Генштаба Герасимов продолжит свою деятельность, сообщил он.

«Предстоит вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике момента.

Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству – работать в сфере, которую хорошо знает изнутри», – добавил Песков. Он будет совмещать должность секретаря Совбеза РФ с должностью заместителя Путина в ФС ВТС.

Белоусов до этого занимал должность первого вице-премьера РФ.