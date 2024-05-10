Станислав Бачев – «Минвалу»: Лучшим сценарием будет, если кабель напрямую свяжет Азербайджан, Грузию и Болгарию

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Азербайджан все более активно развивает связи со странами Восточной Европы. Очередным важным шагом в этом направлении стал официальный визит в Баку президента Болгарии Румена Радева. Сырая нефть, нефтепродукты и природный газ составляют основную часть экспорта Азербайджана в Болгарию. Ожидается, что экспорт из Азербайджана в Болгарию значительно увеличится после ввода в эксплуатацию межсетевого соединителя Греция-Болгария (IGB). При этом две страны заинтересованы в развитии отношений в ненефтяном секторе, включая транспорт, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, информационные технологии и туризм.

В связи с отмеченной темой на вопросы Minval.az о болгаро-азербайджанских отношениях ответил болгарский специалист по международным отношениям, кандидат политических наук Станислав Бачев.

– 8 мая президент Болгарии Румен Радев совершил визит в Азербайджан. Как вы оцениваете результаты этого визита? Как это повлияет на развитие двусторонних экономических отношений между нашими странами?

– Отношения между Болгарией и Азербайджаном развиваются логично и стабильно в результате непрерывных усилий последних лет. Президентский визит является символическим способом продемонстрировать новый уровень доверия и глубины между двумя государствами, представляя собой пиковую точку на дипломатическом уровне. Такой визит можно интерпретировать двояко.

Во-первых, прием иностранного президента требует завоевания доверия в двусторонних отношениях и практической реализации интересов в экономической сфере. Во-вторых, такой визит предрасполагает к углублению экономических и деловых связей. Использование фразы «стратегические отношения» является ключевым и преднамеренным, показывая, что Болгария, несмотря на то, что в настоящее время находится глубоко внутри Североатлантического альянса, все еще имеет инстинкт получения преимущества в своих собственных интересах. Азербайджан находится на перекрестке цивилизаций, является частью Евразии и решающим местом, где интересы различных старых империй сталкиваются на многих уровнях. Азербайджан успешно балансирует между интересами таких империй, как Россия, Иран, Китай, США и своего естественного союзника, но все же империи, Турции.

– Какие ключевые направления развития экономического и инвестиционного сотрудничества между Болгарией и Азербайджаном вы считаете наиболее перспективными?

– Бизнес-делегация, посетившая Азербайджан по приглашению президента Болгарии, на практике показала текущие интересы в экономической сфере – энергетике, транспорте, туризме и т.д. Но есть возможные сферы дальнейшего развития – сельское хозяйство, информационные технологии, культура и т.д. Болгария имеет один из лучших военно-промышленных комплексов в Восточной Европе и исторические традиции в этой области.

Болгария имеет высокоразвитую на мировом уровне промышленность бытовой химии, множество отраслей пищевой промышленности, продукция которых достигает стран и потребителей практически на всех континентах. Болгария также имеет качественную бытовую технику для отопления и подогрева воды, которая могла бы получить высокую оценку качества от потребителей в Азербайджане. Со своей стороны и в перспективе Болгария, будучи мостом, может еще больше облегчить и улучшить индустрию удобрений Азербайджана, открыв ворота в ЕС. Существуют способы достижения этого как напрямую, так и, при необходимости, на основе торговли или обмена одного продукта или сырья на другой. Двустороннее сотрудничество может развиваться на основе взаимных, равных инвестиций при поддержке и участии государств.

– Энергетическая безопасность также является одним из приоритетов Болгарии и Азербайджана. Какие возможности дает Болгарии проект «Кольцо солидарности», подписанный в апреле 2023 года в Софии?

– Болгария – это естественный мост между Европой и Азией, возможно, лучший мост во всех смыслах – от культурного до энергетического. Когда-то Болгария упустила возможности, которые могли бы укрепить ее позиции на энергетическом уровне, и теперь она должна сделать все возможное, чтобы вернуть себя на энергетическую карту Европы в качестве транзитной и распределительной страны в свою пользу. Этой цели может послужить «Кольцо солидарности», подписанное между Болгарией, Венгрией, Словакией, Румынией и Азербайджаном.

-Международный транспортный маршрут «Средний коридор» соединяет не только Азербайджан и Болгарию, но также Европу и Азию. Как вы оцениваете значение «Среднего коридора» для Болгарии?

– «Средний коридор» – это прекрасная возможность для Болгарии поучаствовать в распространении товаров из Китая в Европу. Это более широкая часть китайской глобальной инициативы «Один пояс, один путь». Этот проект является практическим примером измененной глобальной архитектуры безопасности, включающей новые и старые трассировки. Поначалу Украина была одной из двух распределительных линий в Европу. Теперь, когда побережье Черного моря от румынской границы до Крыма, скорее всего, перейдет под контроль России, для Болгарии открывается хорошая возможность. Новый путь торгового пути пролегал из Баку через Батуми и затем через Варну.

Болгария также могла бы предложить лучшие условия и возможности, чем Румыния. Это также соответствует геополитической интерпретации событий. Геополитические столкновения — это не только столкновение культуры и истории, но и конфронтация за контроль над ключевыми и стратегическими торговыми маршрутами. Болгария либо воспользуется представившимися возможностями, либо снова упустит их и потеряет географические и культурные преимущества, которые у нее есть.

– Болгария намерена присоединиться к проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря. Какую пользу принесет этот проект нашим странам?

– Проект подводного кабеля для электроэнергии и телекоммуникаций имеет сильную геополитическую сторону, что было продемонстрировано еще в 2022 году в Бухаресте, когда был подписан Меморандум между Румынией, Венгрией, Грузией и Азербайджаном. На данный момент Болгария не является непосредственным игроком, а это означает, что кабель будет идти из Грузии и напрямую входить в Румынию, а это значит, что позже он будет передан нам. Лучшим сценарием для наших национальных интересов будет, если кабель напрямую свяжет Азербайджан, Грузию и Болгарию, а затем распределит возможности на все Балканы.

– Как обстоят дела с привлечением болгарских компаний к процессу восстановления наших освобожденных территорий?

– Мир живет в возрожденном и новом реальном политическом образе ведения политики. Смена контроля над территориями, в том числе и Карабахом, является частью меняющейся архитектуры безопасности, а значит, дело сделано и легитимировано. В Болгарии также смешанное население, и это прекрасный пример Царства Небесного на Земле, где христиане и мусульмане живут вместе как одно целое. Болгарские компании могут помочь восстановить освобожденные территории, не нанося вреда истории и памяти. Только страна, достаточно мудрая, чтобы сохранять историю, восстанавливать церкви и мечети, может сохранять долгосрочный контроль над любой территорией. Болгария имеет богатый исторический опыт, который может быть полезен.

– Болгария заинтересована в железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Как вы оцениваете перспективы участия Болгарии в этом проекте, в сфере транспорта с Азербайджаном в целом? Каково значение БТК в развитии экономических отношений между Болгарией и Азербайджаном?

– Закавказская железная дорога является частью той же геополитической и экономической головоломки. Если Средний коридор — это одна из частей, то железная дорога Баку-Тбилиси-Карс — другая. В интересах Болгарии инвестировать и в то, и в другое. Не только в пользу торговых отношений между Болгарией и Азербайджаном, но и в более широком, большем масштабе – стратегической связи между Европой и Азией.

Ясмин Мамедова