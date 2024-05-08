Азербайджанский спецназ участвует в двух международных учениях в Турции (фото)

108 Просмотров

Силы специального назначения ВС Азербайджана принимают участие в двух международных военных учениях в Турции.

Спецназ Азербайджана участвует в проводимых в Стамбуле и Измире многонациональных учениях EFES-2024, в которых задействованы 1567 военных из 49 стран, и учениях Anatolian Phoenix-2024 в городе Конья.

В учениях Anatolian Phoenix-2024 с участием военнослужащих разных стран Азербайджан представляют группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС.