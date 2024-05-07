Со дня героической гибели Альберта Агарунова прошло 32 года |
Массовое отравление в Загатальском районе: счет пошел на десятки (обновлено) |
Эксперт: Если Азербайджан будет пробивать Зангезурский коридор… |
Стартовал первый полуфинал «Евровидения». Live |
Азербайджан депортировал сотни иностранцев (видео) |
Ильхам Алиев пригласил главу FIFA на COP29 (фото) |
Фицо ответил на вопросы азербайджанских журналистов |
В Баку прошло заседание по Каспию (фото) |
Галант озвучил цели операции в Рафахе |
Главное Мир

На суде по делу Трампа выступит бывшая порноактриса

На суде по делу Трампа выступит бывшая порноактриса

Бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс выступит свидетелем на судебном заседании по уголовному делу кандидата на пост президента США Дональда Трампа о фальсификации документов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Дэниэлс является одним из ключевых свидетелей со стороны обвинения.

«Решение вызвать Дэниелс в качестве свидетеля позволяет присяжным напрямую услышать мнение женщины, находящейся в центре уголовного процесса Трампа», — говорится в тексте.

Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов. По версии следствия, адвокат экс-президента США Майкл Коэн платил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за отказ от разговоров с прессой об интимной связи с Трампом в нулевых.

Теги:
Из этой рубрики
SpaceX представила скафандр для выхода в открытый космос (фото, видео)
Мир

SpaceX представила скафандр для выхода в открытый космос (фото, видео)

2024/05/07, 23:24
В Армении в районе азербайджанской границы произошел подземный толчок
Мир

В Армении в районе азербайджанской границы произошел подземный толчок

2024/05/07, 22:52
На суде по делу Трампа выступит бывшая порноактриса
Мир

На суде по делу Трампа выступит бывшая порноактриса

2024/05/07, 21:53
Нетаньяху раскрыл цели ввода израильских войск в Рафах (видео)
Мир

Нетаньяху раскрыл цели ввода израильских войск в Рафах (видео)

2024/05/07, 20:31
Австрия не намерена становиться членом НАТО
Мир

Австрия не намерена становиться членом НАТО

2024/05/07, 19:22
"Никто в наступление с ним не пойдет". Лукашенко дал оценку ядерному оружию
Мир

«Никто в наступление с ним не пойдет». Лукашенко дал оценку ядерному оружию

2024/05/07, 18:48
Армяне протестовали перед посольством США в Ереване
Мир

Армяне протестовали перед посольством США в Ереване

2024/05/07, 18:35
В России арестовали журналистку Кеворкову
Мир

В России арестовали журналистку Кеворкову

2024/05/07, 18:13
Пашинян: ОДКБ хотела прибыть в Армению не как союзник, а как миротворец
Мир

Пашинян: ОДКБ хотела прибыть в Армению не как союзник, а как миротворец

2024/05/07, 17:32