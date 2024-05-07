На суде по делу Трампа выступит бывшая порноактриса

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Бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс выступит свидетелем на судебном заседании по уголовному делу кандидата на пост президента США Дональда Трампа о фальсификации документов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Дэниэлс является одним из ключевых свидетелей со стороны обвинения.

«Решение вызвать Дэниелс в качестве свидетеля позволяет присяжным напрямую услышать мнение женщины, находящейся в центре уголовного процесса Трампа», — говорится в тексте.

Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов. По версии следствия, адвокат экс-президента США Майкл Коэн платил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за отказ от разговоров с прессой об интимной связи с Трампом в нулевых.