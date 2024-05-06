ЕС может обложить санкциями российский аналог SWIFT

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Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT, санкции могут включать и запрет на импорт гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных элементов, передает агентство «Блумберг» со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.

Отмечается, что в новый пакет санкций также войдут еще десятки физических и юридических лиц, в том числе в список экспортных ограничений – более десятка компаний из третьих стран, в том числе из Китая, ОАЭ и Турции.

«Обсуждаемые меры включают запрет на импорт российского гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов… ожидается, что санкции ЕС также будут включать запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России», – говорится в сообщении.