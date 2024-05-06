Азербайджан может прекратить закупки курятины

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Азербайджан в ближайшее время может полностью отказаться от импорта курятины. Об этом заявил глава Ассоциация производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанли, которого цитирует «Спутник».

В настоящее время ежегодное потребление мяса птицы в стране составляет примерно 170 тыс. тонн. Местные производители обеспечивают от 85% до 90% этого спроса, производя 130-140 тыс. куриного мяса. Чтобы полностью отказаться от импорта, местные птицефабрики должны увеличить выпуск своей продукции на 10-15%.

Недавно Министерство сельского хозяйства выделило субсидии для развития производства курятины, что позволит увеличить его объемы, сказал глава ассоциации.

В настоящее время курятина в Азербайджан импортируется из России и Беларуси, используется она главным образом в производстве колбасных изделий.

Что касается местного производства куриных яиц, то оно покрывает спрос на 130%. Избыток продукции поставляется за рубеж, включая Россию. С мая республика на 100% стала обеспечивать себя инкубационными яйцами, добавил Гасанли.