Микаил Джаббаров обсудил с гендиректором ЕК партнерство с ЕС в рамках COP29

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Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с гендиректором Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Яном Копманом партнерство с ЕС в рамках COP29.

Об этом Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Министр подчеркнул, что в рамках встречи с Копманом были обсуждены вопросы сотрудничества по ряду направлений.

«В частности обсудили реализацию в Азербайджане экономического и инвестиционного плана в рамках приоритетов Восточного партнерства на 2021-2025 годы, партнерство с ЕС в рамках COP29, общие вопросы сотрудничества с Евросоюзом», – говорится в публикации.