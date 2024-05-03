Определены цены на услуги по подключению к электро- и газораспределительным сетям

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Тарифный (ценовой) совет Азербайджана на сегодняшнем заседании определил размеры платежей за услуги подключения к электро- и газораспределительным сетям, сообщили в Тарифном Совете.

Решение принято на основе предложений Министерств энергетики и экономики, Государственной нефтяной компании, ОАО «Азеришыг».

Размеры платы за подключение к электрической сети определены следующим образом:

– при 1-фазном питании до 10 кВт – 40 манатов/кВт;

– при 1-фазном питании свыше 10 кВт – 60 манатов/кВт;

– при 3-фазном питании и низком напряжении – 293 манатов/кВт;

– при среднем напряжении – 170 манатов/кВт.

Суммы платежей за подключение к газораспределительной сети определены следующим образом:

– услуги технического и физического подключения бытовых газовых приборов (с общим расходом газа 10 м3/час) к сети в 100 метрах по прямой на участках с подтвержденными документами территориального планирования (включая подготовку проектно-сметной документации) – 271 манат;

– услуги физического подключения объектов строительства к сети на территориях с неутвержденными документами территориального планирования – 160 манатов.