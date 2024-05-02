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Объем грузоперевозок из Узбекистана в Азербайджан будет доведен до 1 млн тонн в год, сообщил Джаббаров

Объем грузоперевозок из Узбекистана в Азербайджан будет доведен до 1 млн тонн в год, сообщил Джаббаров

Сотрудничество Азербайджана с Узбекистаном активно развивается по таким основным направлениям, как транспорт, инвестиции, энергетика и промышленная кооперация. Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на панельной дискуссии на тему «Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан».

Как отметил министр, два года назад для товаров из Узбекистана были введены специальные тарифы, что позволило кратно увеличить объемы грузоперевозок.

«За первые три месяца 2024 года перевезено более 300 тыс. тонн различных грузов всеми видами транспорта», — цитируют его узбекские СМИ.

Ожидается, что этот показатель достигнет миллиона тонн в год, добавил он.

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