Баку и Ташкент обсудили углубление стратегического партнерства (фото)

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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1 мая принял делегацию Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым, прибывшую в Узбекистан для участия в Ташкентском инвестиционном форуме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента республики Узбекистан.

В начале встречи министр Микаил Джаббаров передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства, а также расширения практического сотрудничества в контексте выполнения ранее достигнутых договоренностей.

В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 27 процентов, с начала года – еще на 15 процентов.

Реализуются проекты кооперации в автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, электротехнической, текстильной, туристической и других отраслях.

Подчеркнута важность дальнейшего увеличения портфеля проектов, в том числе с привлечением средств Совместной инвестиционной компании.

Для тщательной подготовки экономической повестки предстоящих встреч на высшем уровне в ближайшее время будут проведены очередное заседание Межправительственной комиссии и второй Форум регионов двух стран.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества. Высоко оценены основные итоги прошедшей сегодня трехсторонней встречи министров экономики и энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана.