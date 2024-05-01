Мехтиева будет курировать матчи чемпионата Европы по футболу

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Кенуль Мехтиева, вице-президент АФФА, руководитель департамента международных связей, назначена на Евро-2024. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

Она была назначена УЕФА на финальную стадию чемпионата Европы, который в этом году пройдет в Германии. Таким образом, впервые в столь престижном турнире примет участие представитель Азербайджана.

Кенуль Мехтиева будет представлять УЕФА в пяти играх ЕВРО-2024, который пройдет во Франкфурте с 17 июня по 1 июля. Она будет курировать матчи группового этапа между Бельгией и Словакией 17 июня, Данией и Англией – 20-го, Швейцарией и Германией – 23-го, Словакией и Румынией – 26-го июня, а также матч 1/8 финала 1 июля.