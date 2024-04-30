В начале мая 20 семей будут отправлены в Шушу (фото)

По поручению президента Ильхама Алиева в скором времени начнется возвращение вынужденных переселенцев в родную Шушу.
Как сообщили в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в связи с этим в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев была проведена жеребьевка между семьями, которые будут переселены в город Шуша на начальном этапе. В мероприятии также приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе, исполнительной власти Шушинского района и Общественного совета при Государственном комитете.
Первая жеребьевка была проведена среди семей шехидов, ветеранов и 20 семей, занятых в строительстве, реставрации и строительстве в городе, каждому из которых было предоставлено жилье, соответствующее составу семьи. Квартиры 2, 3, 4, 5-комнатные.
Семьи, участвовавшие в жеребьевке, должны быть отправлены в Шушу в начале мая.
Жеребьевка между семьями, которые будут переселены в Шушу, будет продолжена поэтапно.