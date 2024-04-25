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Азербайджан вошел в число членов Глобального совета по устойчивому туризму (фото)

Азербайджан вошел в число членов Глобального совета по устойчивому туризму (фото)

Государственное агентство по туризму Азербайджана принято в члены Глобального совета по устойчивому туризму (GSTC). Решение об этом было принято на конференции «Устойчивый туризм» в Стокгольме, сообщает Trend.

В рамках конференции также был подписан меморандум о взаимопонимании между Бюро туризма Азербайджана и Глобальным советом по устойчивому туризму.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, предполагается оказание поддержки развитию устойчивого туризма, применение критериев Совета на национальном уровне и др.

Выступивший на мероприятии генеральный директор Бюро туризма Азербайджана Флориан Зенгстшмид отметил, что членство в Совете будет способствовать стимулированию совместной деятельности с местными партнерами в индустрии туризма, повышению роли Азербайджана в осуществлении устойчивых и фундаментальных изменений в мировой индустрии туризма, а также устойчивому развитию местной индустрии туризма посредством маркетинговых кампаний.

Глобальный совет по устойчивому туризму был создан в 2007 году с целью формирования «Глобальных критериев устойчивого туризма» – совместной инициативы организации Rainforest Alliance, Программы ООН по окружающей среде, Фонда народонаселения и Организации туризма ООН.

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