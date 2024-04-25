Венгрия примет участие в восстановлении Карабаха

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Венгрия разрабатывает план своего участия в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку, передает Report.

«Венгрия разрабатывает план своего участия в проводимых в Карабахе восстановительных работах. К ноябрю этого года указанный план будет готов, он позволить определить сферы деятельности, в которых могут участвовать венгерские компании”, -заявил Сийярто.