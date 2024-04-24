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Страховой рынок Азербайджана демонстрирует почти 8-процентный рост

Страховой рынок Азербайджана демонстрирует почти 8-процентный рост

В январе-марте этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 373,14 млн манатов страховых взносов. Согласно информации Центрального банка Азербайджана, это на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 153,327 млн манатов. Это на 49,9% больше, чем год назад.

За прошедшие 3 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 41,1 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 29,5 маната.

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