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Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 65%

Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 65%

В первом квартале 2024 года Грузия экспортировала в Азербайджан 2601 автомобиль на сумму 48,457 млн. долларов, сообщает АПА со ссылкой на отчет Национального статистического управления Грузии.

Отмечено, что стоимость автомобилей, экспортированных в Азербайджан в первом квартале текущего года, снизилась в годовом сравнении на 51,226 млн. долларов или 51,3%, а количество – на 4747 единицы или на 64,6%.

За первые три месяца 2023 года Грузия экспортировала в Азербайджан 7348 автомобилей на сумму 99,683 млн. долларов.

За первые три месяца этого года Грузия сократила экспорт автомобилей на 31,3%, до 486,5 млн. долларов. В прошлом году этот показатель составил 708 млн. долларов.

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