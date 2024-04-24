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Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов

Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Ее слова передает агентство РИА Новости.

Комментируя планируемые учения НАТО на территории Финляндии, дипломат отметила, что Североатлантический альянс продолжает «практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности». По словам Захаровой, Россия внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада».

«Вне всяких сомнений, все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности нашей страны будут приняты», — подчеркнула она.

До этого пресс-служба Вооруженных сил Финляндии сообщала, что с 26 апреля по 14 мая на территории страны, в том числе у границы с Россией, состоятся армейские учения НАТО Arrow («Стрела»).

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