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Главное Экономика

Азербайджан поставил в Россию уже 41,6 млн яиц

Азербайджан поставил в Россию уже 41,6 млн яиц

В период с 15 по 21 апреля через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 4,8 млн шт. для дальнейшей реализации на территории России.

Как сообщает Россельхознадзор, по состоянию на 22 апреля с начала поставок пищевых яиц в Россию из Азербайджана ввезено 41,6 млн шт. такой продукции, из Турции – 17,5 млн шт.

Из Беларуси с начала 2024 года импортировано 237,2 млн шт. яиц, что в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году из Беларуси в Россию за указанный период было отгружено 69,9 млн шт. яиц.

По результатам контроля принято решение о разрешении ввоза пищевых куриных яиц для дальнейшей реализации на территории России. Вся поступившая продукция соответствует требованиям России.

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