Алиев анонсировал грандиозный проект с Россией

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Азербайджан и Россия приступят к «еще одному грандиозному проекту» в рамках коридора «Север – Юг», нужны новые участки железной дороги между Россией и Ираном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Что касается транспортного коридора «Север – Юг», сегодня мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) подробно еще раз обсудили этот вопрос, соответствующие инструкции даны членам правительства. Уверен, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта», – заявил Алиев на встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали, передает РИА Новости.

Он напомнил, что «на территории Азербайджана железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана, существует».

«Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана», – добавил он.