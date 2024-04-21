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Украина нанесла удар по кораблю в Севастополе

Украина нанесла удар по кораблю в Севастополе

Украинские военные ударили сегодня, 21 апреля, по российскому кораблю «Коммуна» в оккупированном Севастополе. Об этом говорится в заявлении представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука.

«Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава ЧФ РФ «Коммуна». Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен. Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уйдут из Крыма», – рассказал Плетенчук на странице Facebook.

Пароход «Коммуна» – самый старый корабль российского флота. Он был спущен на воду еще во время Первой мировой войны – в 1913 году, а в 1915 году корабль стал частью Балтийского флота.

На сегодняшний день он находился в составе Черноморского флота РФ и базировался в оккупированном Севастополе. «Коммуна» предназначен для поиска и спасения подлодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Это единственное судно в Черном море, которое может выполнять подобные задачи.

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