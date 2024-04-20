Российско-ирано-азербайджанский электроэнергетический проект будет реализован в ближайшее время

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Проект по подключению к электросети между Ираном, Россией и Азербайджанской Республикой находится на завершающей стадии и будет реализован в ближайшее время, сообщил глава международного офиса министерства энергетики Ирана Моджтаба Акбари, сообщает армянское агентство News.am со ссылкой на иранский Mehr.

Реализация этого электроэнергетического проекта даст возможность импортировать электроэнергию, когда страна в ней нуждается, и экспортировать излишки электроэнергии в эти страны, заявил он.

Акбари также указал на возможность экспорта электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в три соседние страны – Турцию, Афганистан и Пакистан и отметил, что министр энергетики Турции посетил Иран в прошлом месяце и попросил своего иранского коллегу наладить сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, а также обмен электроэнергией.

По его словам, между Ираном и Турцией начались переговоры на уровне экспертов по обмену электроэнергией, добавив, что подробная информация по этому вопросу будет объявлена в течение следующих двух месяцев, сообщает ИРНА.