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Польские фермеры «отступают» от границы с Украиной

Польские фермеры «отступают» от границы с Украиной

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска «Шегини—Медика» и «Краковец—Корчова», пишет газета «Коммерсант». Пропуск грузовиков через два КПП осуществляется в обычном режиме с 9:00 мск — въезда на территорию Украины сейчас ожидают более 1,7 тыс. грузовиков.

Накануне, 19 апреля, движение грузовиков на обоих КПП было заблокировано в обоих направлениях, через границу могли проехать только автобусы и легковые автомобили. Митингующие фермеры требовали ограничивать въезд до пяти-семи машин в час, вне зависимости от типа груза.

В настоящий момент польские фермеры продолжают блокировать КПП «Ягодин—Дорогуск» и «Рава-Русская—Гребенное». В обычном режиме работают КПП «Устилуг—Зосин», «Грушев—Будомеж», «Смильница—Кросьценко», а также «Угринов—Долгобичув» — блокада с него была снята 16 апреля.

Польские фермеры начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в ноябре 2023 года из-за поставок в Польшу дешевого украинского зерна. В частности, фермеры недовольны беспошлинным ввозом украинской сельхозпродукции в Евросоюз (ЕС), введенным с июня 2022 года. 6 марта замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил о готовности Киева рассмотреть возможные пути урегулирования разногласий с Польшей и принять ограничения на торговлю с ЕС. 9 апреля Европарламент и Совет ЕС предварительно договорились о продлении беспошлинного ввоза до 5 июня 2025 года. Договоренность предусматривает ограничения по объему ввозимой продукции.

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