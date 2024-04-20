Азербайджан и Пакистан продолжают развивать торгово-экономические отношения

70 Просмотров

Азербайджан и Пакистан работают над подготовкой Соглашения о транзитной торговле и Соглашения о преференциальной торговле между странами, которые способствуют улучшению торговых связей, сообщил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов на встрече с президентом Торгово-промышленной палатой Карачи (KCCI) Ифтихар Ахмед Шейхом.

Он проинформировал членов KCCI о решении Кабинета министров Азербайджана от 22 ноября 2022 года относительно освобождения риса, импортируемого из Пакистана, от ввозной таможенной пошлины до 31 декабря 2027 года. Как отметил посол, по сравнению с предыдущими годами товарооборот между странами в 2023 году значительно вырос, превысив 100 млн долларов США..

Х. Фархадов подчеркнув важность возобновления поставок СПГ Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Пакистан, а также взаимных инвестиций в сферу энергетики и информационных технологий, что внесет вклад в экономику обеих стран.

Отмечая о необходимости улучшения связей между бизнес-сообществами Азербайджана и Пакистана, он сказал: «Без участия частного сектора нам никогда не удастся достичь того, к чему мы стремимся. Частный сектор должен участвовать в совместных рабочих группах, созданных в ходе VII заседания азербайджано-пакистанской межправительственной совместной комиссии в декабре 2021 года. Эти группы охватывают различные области, и частные предприятия должны быть приглашены для участия в развитии торгово-экономического сотрудничества».

Президент KCCI, в свою очередь, пригласил Азербайджан к участию в предстоящей международной выставке «Мой Карачи – Оазис Гармонии» с целью дальнейшего развития торгово-экономических связей.