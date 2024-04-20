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Кристалина Георгиева: Мы готовы оказать поддержку экономическому развитию и климатическим целям Азербайджана

Кристалина Георгиева: Мы готовы оказать поддержку экономическому развитию и климатическим целям Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности оказать поддержку экономическому развитию и климатическим целям Азербайджана, сообщила в своем аккаунте в соцсети «Х» исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева.

«Состоялась прекрасная встреча с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым, председателем Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талехом Кязымовым и президентом COP29 Мухтаром Бабаевым. Мы полны решимости оказать поддержку экономическому развитию и климатическим целям Азербайджана и работать над успешным проведением COP29 в Баку в ноябре», – добавила К.Георгиева.

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